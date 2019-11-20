الجيش يوسع انتشاره في ريف تل تمر ويثبت نقاطاً له في المحور الغربي

وسع الجيش العربي السوري أمس نطاق انتشاره في الريف الغربي لناحية تل تمر بمسافة 10 كم ودخل 5 نقاط جديدة، بعد أن أنهى أعمال تثبيت عدة نقاط له في المحور الغربي للناحية، وسط أنباء عن تجول مدرعة روسية برفقة قوات الجيش عند خطوط التماس مع الإرهابيين الموالين للاحتلال التركي.



وأفادت وكالة «سانا»، بأن الجيش وسع انتشاره، أمس، في الريف الغربي لناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، بمسافة 10 كم، ودخل 5 نقاط جديدة وهي: قرية الدشيشة– قرية الطويلة– مزرعة شويش– مزرعة في غرب الطويلة– قرية أم الخير.



وفي وقت سابق من يوم أمس، ذكرت «سانا» أن وحدات من الجيش أنهت أعمال تثبيت عدة نقاط تابعة لها في المحور الغربي لناحية تل تمر، موضحة أن تلك النقاط تقع في قريتي الدشيشة والطويلة التي انتشرت فيهما أول من أمس في المحور الغربي لبلدة تل تمر.



وكانت وحدات من الجيش وسعت أول من أمس عمليات انتشارها في غرب ناحية تل تمر ودخلت أربع نقاط جديدة منها قريتا الدشيشة والطويلة.



بموازاة ذلك، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن مدرعة عسكرية روسية ترافقها آليات تابعة لقوات الجيش، تجولت في قرية تل جمعة وصولاً للأسدية وكسرى، بريف بلدة تل تمر الشمالي، عند خطوط التماس من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية الموالية لقوات الاحتلال التركي.



من جهة ثانية، أعلنت قيادة ميليشيا (الآساييش) التابعة لميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في بيان، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حادثة تعرض الدورية الروسية المشتركة مع قوات الاحتلال التركي في مدينة عين العرب أول من أمس إلى رشق بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل مجموعة من الأهالي الغاضبين، وضمان عدم تكرارها.



في الغضون، توجهت عربتان عسكريتان روسيتان ورافعات أمس برفقة ميليشيا «الأسايش» إلى ريف مدينة رأس العين، حسبما نقل «المرصد» عن مصادر ذكرت أن وجهة الآليات ستكون إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بغية إصلاح أعطال فيها.



والأحد الماضي، ذكرت «سانا» أن الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون بمؤسستي مياه الشرب والكهرباء في محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية أثمرت عن إعادة محطة مياه علوك للخدمة بعد توقفها لمدة شهر جراء عدوان النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، حيث تم ضخ 100 ألف متر مكعب من المياه منها وتخفيض أيام التقنين.



في المقابل، نفذت قوات الاحتلال الأميركي إنزالاً جوياً عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي وخطفت شابين شقيقين، وفق ما ذكرت «سانا»، في وقت واصل فيه الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين هجماتهم على الطريق الدولي «M4»، من محور قرية دبس التابعة لناحية عين عيسى بريف الرقة، حسب وكالة «هاوار» الكردية، التي ذكرت أن «قسد» تصدت لتلك الهجمات وقتلت وأصابت عدداً من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته.



وفي سياق متصل، ذكرت وكالات معارضة، أن ميليشيا «الجيش الوطني» الموالية لقوات الاحتلال التركي تجهز لفتح المعبر الذي يفصل بين مدينة تل أبيض المحتلة والتابعة لمحافظة الرقة ومدينة أقجة قلعة في ولاية أورفا التركية، وذلك بعد سنوات من إغلاقه.



وكالات