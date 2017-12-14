الجيش يواصل ملاحقة إرهابيي “النصرة” بريف حماة ويوقع بينهم قتلى ومصابين

وافاد مصدر عسكري في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالريف الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية الظافرية وتلة البرميل المحاذية لريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وافاد مصدر عسكري في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالريف الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية الظافرية وتلة البرميل المحاذية لريف إدلب الجنوبي الشرقي.