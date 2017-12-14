الجيش يواصل ملاحقة إرهابيي “النصرة” بريف حماة ويوقع بينهم قتلى ومصابين
حققت وحدات من الجيش العربي السوري تقدماً جديداً خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من ريف حماة الشمالي الشرقي.
وافاد مصدر عسكري في حماة بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت خلال الساعات الماضية عمليات نوعية ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي بالريف الشمالي الشرقي انتهت باستعادة السيطرة على قرية الظافرية وتلة البرميل المحاذية لريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن إحكام السيطرة النارية على قريتي الزهراء وتل خنزير والتقدم باتجاه طريق المشيرفة -أبو دالي بعد إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابيي تنظيم جبهة النصرة، مبيناً أن وحدات من الجيش تعمل على تثبيت مواقعها في المنطقة وإزالة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون.
واستعادت وحدات الجيش العاملة شمال شرق مدينة حماة الأحد الماضي السيطرة على قرى أم تريكة وأم حزيم وبليل وتلة رجم الاحمر وتل شطيب والزبادي وتل بولص بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة.
وتنفذ وحدات من الجيش منذ أكثر من شهر عملية عسكرية ضد مواقع تنظيم جبهة النصرة في الريف الشمالي الشرقي لحماة والريف الجنوبي الشرقي لحلب سيطرت خلالها على العديد من القرى والبلدات والتلال وكبدت التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.
المصدر: سانا
إرسال تعليق جديد