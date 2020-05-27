الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة

منع حاجز للجيش العربي السوري، اليوم الأربعاء، رتلا عسكريا أمريكيا من المرور باتجاه قرية الدردارة شمال شرقي سوريا، وأجبره على العودة، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.



ولفت التلفزيون السوري إلى أن الرتل كان يضم 4 مدرعات وكان في طريقه نحو قرية الدردارة بريف ناحية تل تمر في الحسكة شمال شرقي البلاد.



وكانرتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية ومجموعات من "قوات سوريا الديمقراطية" تعرض لهجوم نفذه مجهولون أمس الثلاثاء باستخدام سلاحي الرشاشات وقواذف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور، ما أدى إلى إصابة 8 عناصر من الدورية نقلوا إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة للعلاج.