الجيش يقضي على مجموعة إرهابية انتحارية بريف حماة الشمالي

أحبطت وحدة من الجيش العربي السوري هجوما إرهابيا نفذه عدد من الإرهابيين الانتحاريين على إحدى النقاط العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم أقدمت مجموعة إرهابية ترتدي أحزمة ناسفة ومتنكرة باللباس الشعبي لفلاحي المنطقة بالاعتداء على إحدى النقاط العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.



وأشار المصدر إلى أنه على الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة العسكرية والتعامل معهم بالنار وإفشال الهجوم رغم إقدام بعض الانتحاريين على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة ما ادى الى مقتل كامل افراد المجموعة الإرهابية وتدمير الدبابة التي قدمت لهم الدعم بعد انكشاف أمرهم.



ولفت المصدر العسكري إلى أن الاشتباك مع المجموعات الإرهابية أسفر عن “ارتقاء ثلاثة شهداء من النقطة”.



وتنتشر في ريفي حماة وإدلب المتجاورين مجموعات إرهابية تتبع في معظمها إلى تنظيم جبهة النصرة أبرزها ما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” تضم في صفوفها أعدادا كبيرة من المرتزقة الأجانب وتعتدي بشكل متكرر على المناطق الآمنة والمواقع العسكرية بريف حماة الشمالي .