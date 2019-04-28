الجيش يقضي على إرهابيين بمحيط جبل شحشبو

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها المركزة على مقرات وتجمعات المجموعات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي وذلك رداً على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



ودكت وحدات من الجيش ومن خلال عمليات الرصد والكمائن المتقدمة تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به على أطراف في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي.



وتعاملت وحدات الجيش مع الإرهابيين بالوسائط النارية وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوفهم ودمرت لهم آليات وأوكاراً ومواقع محصنة.



وفي ريف حماة الشمالي دمرت وحدات من الجيش برمايات مكثفة أوكاراً لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وقضت على العديد منهم في قرية الصهرية بمحيط جبل شحشبو.