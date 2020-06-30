الجيش يعزز وجوده العسكري في عين عيسى شمالي سورية

أرسل الجيش العربي السوري المزيد من التعزيزات العسكرية إلى مناطق الشمال السوري، واستقرت هذه التعزيزات شمالي عين عيسى بالقرب من الطريق الدولية الواصل بين حلب والحسكة.



وأفادت صحيفة “الوطن”بأن التعزيزات عبارة عن أكثر من 50 آلية محملة بالجنود والعتاد، وتمركز بعضها في ناحية أبو راسين في ريف الحسكة أيضاً.



وأضافت “الوطن” أنه يوجد بين التعزيزات راجمات صواريخ بعيدة المدى ومدفعية ميدان من بين التعزيزات التي جلبها الجيش السوري.



ويواصل الجيش السوري تعزيز وجوده في مناطق الشمال السوري، لا سيما بعد تزايد الاعتداءات التركية، وإصرار تركيا على الاستمرار باحتلالها للأراضي السورية وفرض الطابع التركي عليها، ومخالفة القوانين الدولية، حيث يشدد المسؤولون السوريون باستمرار على أن الدولة السورية مصرة على استعادة كافة أراضيها.