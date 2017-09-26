الجيش يسيطر على قرى جديدة في ريف حمص الشرقي

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بعد عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي “داعش”.

ولفت المصدر إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت السيطرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية تقدر ب 35 كيلومتراً مربعاً مؤكداً أنها اصبحت آمنة بشكل كامل بعد تمشيطها وتطهيرها من مفخخات وألغام تنظيم “داعش” الإرهابي.