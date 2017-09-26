الجيش يسيطر على قرى جديدة في ريف حمص الشرقي
أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى أم الريش ومسعدة ورسم الناقة والزيبة والتلال الحاكمة والمحيطة بها بعد عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي “داعش”.
ولفت المصدر إلى أن المساحة الإجمالية التي تمت السيطرة عليها خلال الساعات القليلة الماضية تقدر ب 35 كيلومتراً مربعاً مؤكداً أنها اصبحت آمنة بشكل كامل بعد تمشيطها وتطهيرها من مفخخات وألغام تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي وقت سابق فرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها الكاملة على قرية مسعدة بعد عمليات مكثفة على أوكار إرهابيي “داعش” انتهت بمقتل العديد منهم وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.
حيث تلاحق وحدات الجيش فلول الإرهابيين في المنطقة بينما قام عناصر الهندسة بتمشيط القرية وتأمينها بشكل كامل حيث فككوا العديد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بين منازل المواطنين.
واستعادت وحدات من الجيش الأحد السيطرة على نحو 50 كيلومتراً مربعاً خلال العمليات المتواصلة ضد من تبقى من إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة جب الجراح بريف حمص الشرقي.
المصدر: سانا
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