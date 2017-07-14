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الجيش يسيطر على عدة مناطق في البادية وريف الرقة

يتابع الجيش العربي السوري وحلفاؤه عملياتهم في عمق البادية السورية، حيث سيطر الجيش على رجم الأرنب وبئر محروثة جنوب شرق جبل سيس، وأرض جليغم شرق الجبل،الجيش العربي السوري يسيطر على عدة مناطق في البادية وريف الرقة وسد أبو خشبة غرب الجبل جنوب شرق مدينة دمشق، موقعاً قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.
وتقدمت قوات الجيش السوري وحلفاؤه 4 كم إضافية انطلاقاً من مواقعهم في جبل الجرين في ريف دمشق الجنوبي الشرقي باتجاه الشرق وصولاً إلى تلة أم أذن، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.بذلك تصبح القوات على بعد 12 كم من الالتقاء مع القوات القادمة من جنوب شرق مطار السين، وسط فرار للمجموعات المسلحة من المنطقة أمام تقدم القوات.كما واصل الجيش العربي السوري عملياته في ريف الرقة الجنوبي، وسيطر على حقل كدير جنوب بئر الزناتي وخربة الحالول شرق حقل كدير جنوب مدينة الرصافة الأثرية إثر اشتباكات مع تنظيم داعش أوقعت قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.وسيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على قريتي زنوبة وقطيشة شرق بلدة الصبورة إضافة لسيطرتهم على مزارع وتلال كوجان جنوب بلدة السعن في ريف حماه الشرقي إثر اشتباكات مع تنظيم داعش أوقعت قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

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