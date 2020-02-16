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الجيش يسقط عدد من الطائرات المسيرة كانت تحاول استهداف مصفاة حمص

أسقط الجيش العربي السوري عدد من الطائرات المسيرة حاولت المجموعات المسلحة من خلالها استهداف مصفاة حمص .


وأكدت الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا” أن الجيش  تمكن اليوم الأحد، من تعطيل وإنزال  5 طائرات مسيرة إلكترونياً كانت تحاول استهداف مصفاة حمص.


وفي وقت سابق، تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص لاعتداءات “إرهابية” بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية، وتمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق الناتج عن الاعتداءات.


وفي سياق متصل، أفادت “سانا” بأن المجموعات المسلحة استهدفت مساء أمس السبت، محطة توليد محردة للطاقة الكهربائية بعدة قذائف من طائرة مسيرة أطلقتها، واقتصرت الأضرارعلى الماديات.


يشار إلى أن المجموعات المسلحة تعمد باستمرار إلى استهداف المنشآت الحيوية في الدولة السورية