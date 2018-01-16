الجيش يستعيد السيطرة على قرية حجيلة وتلة مشرفة بريف حماة ويثبت مواقع له بريف حلب.

أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة سيطرتها الكاملة على قرية حجيلة وتلة مشرفة بريف حماة الشمالي الشرقي وذلك في إطار عملياتها للقضاء على آخر أوكار وتجمعات إرهابيي “داعش” المنتشرة في ريف حماة.





وتابعت “وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة عملياتها في ريف حماة الشمالي الشرقي وخاضت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة ضد إرهابيي تنظيم (داعش) في المنطقة تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على قرية حجيلة وتلة مشرفة غرب قرية الزنكاحية”.





وأسفرت “عمليات وحدات الجيش والقوى الحليفة أيضا عن القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير مواقع وآليات لهم”.





ولا تزال لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في بعض قرى ريف حماة الشرقي جيوب متفرقة يتخذ منها منطلقا للاعتداء على القرى والبلدات الآمنة بالقذائف الصاروخية والتي تسببت خلال الأشهر الماضية بارتقاء العديد من الشهداء ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.





وحدات من الجيش تثبت مواقعها في قريتي هوبر والشيخ خليل وتلة أبو رويل الشرقي بعد طرد إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة”





إلى ذلك دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة اخر تحصينات وتجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في قريتي هوبر والشيخ خليل بريف حلب الجنوبي.





كما واصلت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة ملاحقة فلول ارهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به الفارة من القرى المحررة مؤخرا بالريف الجنوبي وسيطرت اليوم على قريتي هوبر والشيخ خليل وتلة ابو رويل الشرقي.





وثبتت وحدات الجيش مواقعها في التل والقريتين المحررتين بعد إزالة الالغام والعبوات الناسفة التي زرعها الارهابيون قبل سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم وتدمير اسلحتهم وعتادهم.





وأحكمت وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة امس سيطرتها الكاملة على كامل القرى والبلدات الواقعة شمال شرق طريق خناصر/ تل الضمان وصولا الى جبل الاربعين ويتابع تقدمه لفتح اوتوستراد حلب-حماة. المصدر: سانا