الجيش يستعيد السيطرة على قرية التح بعد الهجوم الإرهابي شرقي إدلب

استعادت وحدات الجيش العربي السوري السيطرة على قرية السمكة بريف إدلب الجنوب شرقي بعد الهجوم الذي شنته جماعات مسلحة أمس الخميس وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى بين صفوف الجيش والمسلحين.



وتتابع وحدات الجيش تقدمها اليوم الجمعة بريف إدلب الجنوب شرقي، على (محور التح أبو جريف) بعد انسحابه أمس منه 8 عقب الهجوم. وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش العاملة في ريف معرة النعمان قامت بإعادة الانتشار والتجمع باتجاه قرية السمكة بعد إحكام سيطرتها على القرية وتطهيرها من الإرهابيين.



وشنت التنظيمات الإرهابية أمس هجوما عنيفا فى اتجاه “التح أبو جريف السمكة” عبر الزج بأعداد كبيرة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة والعربات المفخخة.



المصدر: سانا