الجيش يستعيد السيطرة اليوم على أكثر من 5 قرى في ريف إدلب

تمكن الجيش العربي السوري اليوم الأحد، من السيطرة على المزيد من القرى في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وذلك بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة.



واستعاد الجيش السيطرة على قرى ومزارع تحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان الحراكي والقراطي في ريف إدلب.



كما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن قائد عسكري سوري قوله: “إن الجيش العربي السوري يواصل عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها”.



وأضاف القائد الميداني أن: “الجيش استعاد قرى البستان والحراكي وأبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج” مشيراً إلى أنه وقع قتلى ومصابين في صفوف “النصرة” وحلفائها الذين تكبدوا خسائر في آلياتهم أيضاً.



وسيطر الجيش أمس على قريتي أم تينة وحران حيث عثر في الأخيرة على عربة مصفحة وجرار تابعين للنصرة.



يشار إلى أن الجيش استأنف في 19 الشهر الجاري عملياته العسكرية في ريف إدلب وتمكن خلال يومين من استعادة السيطرة على الكثير من القرى والبلدات الاستراتيجية.