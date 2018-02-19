الجيش يدمر أوكاراً وعتاداً لإرهابيي “النصرة” في قرية سليم بريف حماة
واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها ضد ما تبقى من فلول إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بريف حماة الجنوبي الشرقي استكمالا لتطهيره وعودة الأهالي إلى منازلهم.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مدفعية وضربات جوية على نقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في منطقة سليم بريف حماة الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدمير تحصينات وأوكار وعتاد حربي لهم.
وأنجزت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة في التاسع من الجاري عملياتها القتالية بنجاح وحررت عددا كبيراً من البلدات والقرى والمزارع في أرياف حماة وحلب وادلب بما في ذلك مطار أبو الضهور في حين تتابع عملياتها ضد ما تبقى من مجاميع إرهابية في عدد من القرى في اقصى الريف الجنوبي الشرقي لحماة وتكبدهم خسائر فادحة.
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