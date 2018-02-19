الجيش يدمر أوكاراً وعتاداً لإرهابيي “النصرة” في قرية سليم بريف حماة

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مدفعية وضربات جوية على نقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في منطقة سليم بريف حماة الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدمير تحصينات وأوكار وعتاد حربي لهم.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مدفعية وضربات جوية على نقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة في منطقة سليم بريف حماة الجنوبي الشرقي ما أدى إلى تدمير تحصينات وأوكار وعتاد حربي لهم.