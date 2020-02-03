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الجيش يحرر قريتي جوباس وسان بريف إدلب ويلاحق فلول الإرهابيين باتجاه محور مدينة سراقب

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها المركزة على تجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وتقدمت على محور سراقب بعد أن حررت قريتي جوباس وسان وقضت على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.


وتابعت وحدات الجيش عملياتها في ضرب معاقل التنظيمات الإرهابية ودحرها من القرى والبلدات التي كانت تنتشر فيها على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وحررت قريتي جوباس وسان جنوب غرب المدينة مشيراً إلى أنه وخلال ملاحقة فلول الإرهابيين واستهدافهم قتل 4 جنود أتراك وأصيب 9 آخرون وردت قوات النظام التركي باتجاه الوحدات العسكرية دون أن يسفر ذلك عن أي إصابة أو ضرر.


وحررت وحدات الجيش أمس قرى أنقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.