الجيش يتحرك في ريف إدلب الجنوبي

افادت مصادر إخبارية من ريف إدلب أن قوات الجيش استهدفت أرتالا وتحركات معادية لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاول من خلالها نقل عتاد ومسلحين على محاور كفرنبل ومعرتحرمة وحيش وترملا وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي.



وذكر مصدر ميداني بالقول“إن المجموعات المسلحة حاولت نقل أرتال محملة بالعتاد والأسلحة والذخائر إلى مواقعها على المحاور المذكورة، مؤكداً أن قوات من الجيش السوري تعاملت مع هذه التحركات عبر سلاحي المدفعية والصواريخ، ما أسفر عن تدمير أربع آليات للمسلحين فيما عادت الأرتال أدراجها إلى عمق مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة”.





وأضاف المصدر أنه خلال 48 الساعة الماضية حاولت فصائل جبهة النصرة والمجموعات المسلحة المتحالفة معها نقل أعداد كبيرة من المسلحين باتجاه جبهات القتال مع الجيش السوري على محور ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي تم التعامل معها عبر عدة وسائط نارية