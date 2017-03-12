الجيش المصري ينفذ مداهمات شمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عن ضبط سبعين شخصاً بشمال سيناء خلال مداهمات قامت بها قوات إنفاذ القانون، على حين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضباط وجنود القوات المسلحة في ذكرى يوم الشهيد إلى ضرورة استمرارهم في تنمية قدراتهم البدنية والفنية والعملية.

وقد عقد السيسي لقاء مع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، عقب صلاة الجمعة، حيث أكد أن مصر لا تنسى شهداءها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وتناول السيسي في حديثه مع ضباط وجنود القوات الحاملة للسلاح أهم التحديات التي تواجه البلاد.

إلى ذلك أعلن المتحدث العسكري في مصر عن ضبط سبعين شخصاً بشمال سيناء خلال مداهمات قامت بها قوات إنفاذ القانون.

يأتي ذلك مع انفجار عبوة ناسفة في العريش، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الشرطة المصرية.

من جهة أخرى كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن ضبط مسؤول حكومي بارز عقب تقاضيه رشوة مقدارها 1.3 مليون جنيه مصري (حوالي 74 ألف دولار) من إحدى الشركات العاملة في مجال الإلكترونيات.

وذكرت الهيئة في بيان صادر عنها السبت أن مدير المشتريات بوزارة التخطيط تقاضى رشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات للوزارة.

وأضاف البيان: إن «الموظف تقاضى الرشوة مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه، مما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدي إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها».

وشنت الهيئة مؤخراً عدة حملات تفتيشية تقول إنها «في إطار إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد»، حيث ألقت القبض في كانون الأول الماضي على مدير المشتريات بمجلس الدولة، والأمين العام السابق لمجلس الدولة، لاتهامهما في قضية «رشوة كبرى».



روسيا اليوم