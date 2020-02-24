الجيش العربي السوري يسيطر على أكثر من 100 قرية وبلدة في ريف إدلب

يستمر الجيش السوري بالتقدم في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة المزيد من المساحات في ريف المحافظة، إضافة إلى استمرار عملياته باتجاه مناطق أخرى.



واستعاد الجيش اليوم الاثنين السيطرة على قريتي أرينبة وسطوح الدير بعد معارك مع المجموعات المسلحة،ويعمل الآن على ملاحقة فلول المسلحين باتجاه دير سنبل وترملا.



كما استعاد الجيش العربي السوري قرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة، مشيرة إلى أن هذه التقدمات التي حققها الجيش السوري حصلت بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة المدعومة تركياً، حيث انتهت هذه الاشتباكات باستعادة تلك القرى وتدمير آليات المسلحين.



من جهته، أكد “المرصد” المعارض بأن الجيش العربي السوري يستمر بالتقدم في ريف إدلب، مشيراً إلى أن مواقع المسلحين في إحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة في ريف إدلب، تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي الروسي والسوري.



وأفاد “المرصد” بأن الجيش السوري مستمر بالتقدم في إدلب، مشيراً إلى أن عدد القرى والبلدات التي استعادها إلى الآن في تلك المنطقة تجاوز الـ109 منذ استئنافه للعمل العسكري.



ويتزامن تقدم الجيش السوري في ريف إدلب، مع ازدياد الدعم التركي للمجموعات المسلحة في تلك المنطقة، وإقدام تلك المجموعات على شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري، في حين يتمكن الأخير من التصدي لهذه الهجمات.

سانا