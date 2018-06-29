الجيش السوري يتقدم في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها

يواصل الجيش العربي السوري تقدمه في ريف درعا،ويستعيد السيطرة على "بلدة الحراك" في ريفها الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

كذلك استعاد الجيش السوري السيطرة على قريتي علما والصورة في الريف الجنوبي الشرقي لدرعا.



ويتزامن ذلك مع خروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي تم فتحها بدرعا لتسهيل خروج المدنيين من مناطق انتشار المسلحين، حيث كان في استقبالهم عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية والإغاثية.



المصدر: RT + سانا