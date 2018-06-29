الجيش السوري يتقدم في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها
استسلام إسرائيلي في الجنوب السوري: معركة مشتعلة... في انتظار لقاء هلسنكي
استقبال شعبي حاشد لوحدات الجيش في بلدتي الكريم الجنوبي والشرائع بريف درعا
وحدة من الجيش تحبط هجوماً إرهابياً على نقاط عسكرية بريف القنيطرة الشرقي
الجنوب: «احتجاج أهلي» بوجه المسلّحين
القيادة العامة للجيش تعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من إرهابيي “داعش”
الجيش يتقدم شرق درعا... وحراك شعبي نحو «التسويات»
مصدر أميركي:واشنطن لن تتدخل في الجنوب السوري لهذا السبب ..
"فرقة عمود حوران" الإرهابية إلى زوال
الجيش يفتح محاور درعا: عزل الريف الشرقي يقترب
العثور على نفق يحتوي قذائف ومواد شديدة الإنفجار من مخلفات الإرهابيين في تير معلة
الجيش يحرر بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش
الجيش يحيّد اللجاة من حسابات «معركة الجنوب»
الجعفري: بعض الحكومات تستمر في تسييس ملف المساعدات الإنسانية في سورية
مصالحات «تحت النار» في الجنوب و«توتّر» في الرقة

الجيش السوري يتقدم في درعا ويسيطر على مناطق جديدة في ريفها

يواصل الجيش العربي السوري تقدمه في ريف درعا،ويستعيد السيطرة  على "بلدة الحراك" في ريفها الجنوبي الشرقي، بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

كذلك استعاد الجيش السوري السيطرة على قريتي علما والصورة في الريف الجنوبي الشرقي لدرعا.


ويتزامن ذلك مع خروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي تم فتحها بدرعا لتسهيل خروج المدنيين من مناطق انتشار المسلحين، حيث كان في استقبالهم عناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المعنية الصحية والإغاثية.


المصدر: RT + سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.