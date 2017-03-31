الجمهور غاضب من «كان» وكاردينالي ترد

كشف «مهرجان كان السينمائي»، أخيراً، عن غلافه الإعلاني الخاص بالدورة السبعين المزمع انطلاقها في 17 أيار (مايو) المقبل.

بلقطة قديمة، تصدّرت الممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي (78 عاماً، الصورة) الغلاف الذي أثار جدلاً واسعاً فور نشره. الصحافة الغربية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بدأوا بالهجوم على إدارة الحدث الفرنسي البارز، ونُشرت الصورة الأصلية لكاردينالي التي تعود إلى عام 1959، وهي ترقص على أحد أسطح روما.



وضعت اللقطة القديمة إلى جانبها صورة «أفيش» المهرجان، لتظهر الفروقات ما بين الصورتين. في النسخة الحديثة، ظهر جسد كاردينالي ويداها أكثر نحافة، فيما بانت رجلاها أكثر طولاً، وعمل التعديل أيضاً على إخفاء إحدى الفخذين.

الممثلة الإيطالية التي عبّرت عن فرحها وفخرها بتصدرها غلاف «كان» هذا العام، تحدّثت عن هذه الصورة تحديداً (مع أنها نسيت اسم المصّور) وما تثيره من ذكريات لديها، خصوصاً أنّها تذكرها ببداياتها التمثيلية، وأضافت: «لم أكن لأتخيّل يوماً أن أشهر صرح سينمائي سيختارني».

وعلى خلفية الجدل الحاصل بشأن التلاعب بالصورة الأصلية، أبدت كاردينالي امتعاضها مما يحصل على السوشال ميديا، وقالت في تصريح لـ «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدينا أمور أهمّ لنناقشها في عالمنا. هذا ليس إلا سينما، دعونا لا ننسى ذلك».

وكالات