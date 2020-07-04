الجمارك تعلن: غرامات التهريب فاقت 3 مليارات ل.س منذ بداية 2020

فاقت غرامات قضايا التهريب التي ضبطتها الجمارك في سورية منذ بداية العام 3.3 مليارات ليرة سورية، وشملت مواد وسلع متنوعة أهمها المواد الغذائية والألبسة والبالة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل والمكياج وألعاب الأطفال، وغيرها.



ووفقاً لموقع “الوطن أون لاين”، فإن مديرية الجمارك العامة أصدرت تقرير أوضحت فيه أنه تم تنظيم 943 قضية تهريب منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، أي بمعدل وسطي يزيد على 5 قضايا يومياً.



ووفي وقت سابق، قال وزير المالية مأمون حمدان إن الجمارك ضبطت 943 قضية تهريب خلال الفترة الممتدة من 4 كانون الأول 2019 وحتى 21 شباط 2020 (أي قرابة 3 أشهر)، وبلغت غراماتها 15 مليار ليرة سورية.



وخلال شهر كانون الثاني، أعلنت الجمارك العامة أن قيمة الغرامات الجمركية المحصلة عن القضايا المحققة خلال العام 2019 تجاوزت 9 مليارات ليرة سورية، لافتةً إلى أن عدد القضايا المحققة بلغ 5697 قضية جمركية تمت المصالحة على قسم كبير منها وملاحقة القضايا التي لم تتم المصالحة عليها أمام المحاكم الجمركية المختصة.



وفي شهر شباط الفائت، أكدت مديرية الجمارك العامة أنه يتم العمل حالياً على أتمتة أعمال الترفيق من خلال نظام تعقب الشاحنات، معلنةً إنجاز تحديث نظام العمل الجمركي المؤتمت العالمي “الأسيكودا”، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به من تجهيزات ومعدات.



وأقرت الحكومة الشهر الماضي إجراءات جديدة لمكافحة التهريب ومعالجة أسبابه، بالتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية ومديرية الجمارك العامة، وكان منها توسيع قائمة المستوردات.



الجدير بالذكر أن مديرية الجمارك العامة أطلقت مطلع شباط 2019، حملة تستهدف مختلف محلات بيع الجملة والمفرق والمستودعات والمصانع، لضبط جميع البضائع والسلع الأجنبية ولا سيما التركية المهربة، معلنةً 2019 عاماً بلا تهريب