الجمارك السورية تضبط شحنة مخدرات ضخمة

ضبطت الجمارك السورية اليوم الخميس 1.6 مليون حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى السعودية تفوق كلفتها ملياري ليرة سورية ما يعادل حوالي 4.6 مليون دولار.

وأوضحت مديرية جمارك اللاذقية أن الكمية كانت موضوعة ضمن شحنة من معلبات المخللات (الفليفلة)، حيث وضعت الحبوب في عبوات بلاستيكية.

وقد تمت مصادرة الكمية المهربة وأرسلت عينة منها إلى فرع مكافحة المخدرات لتحليلها مخبريا، علما أنه تتم ملاحقة المتورطين بهذه المخالفة.

(الدولار = 430 ليرة سورية)



المصدر: “الوطن”