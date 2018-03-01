الجعفري: المجموعات الإرهابية تستغل المدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن منظمة الأمم المتحدة فشلت في تطبيق أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي منذ تأسيسها.

وأكد الجعفري أن سورية تستهجن استخدام معدي التقرير مصطلح المناطق المحاصرة في الوقت الذي يستمرون فيه بالتجاهل المتعمد بأن أهالي الغوطة محاصرون من الداخل من قبل التنظيمات الإرهابية المختلفة.

وأكد الجعفري أن سورية تستهجن استخدام معدي التقرير مصطلح المناطق المحاصرة في الوقت الذي يستمرون فيه بالتجاهل المتعمد بأن أهالي الغوطة محاصرون من الداخل من قبل التنظيمات الإرهابية المختلفة.