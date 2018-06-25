التنظيمات الإرهابية تستهدف مدينة السويداء بالقذائف.. والأضرار مادية

في محاولة يائسة للتغطية على خسائرها واندحارها أمام وحدات الجيش العربي السوري واصلت التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأحياء السكنية في مدينة السويداء بالقذائف الصاروخية.

وأفاد مصدر ميداني في السويداء بأن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي سقطت في حي النهضة ومحيط الملعب البلدي ما تسبب بأضرار مادية.

واستشهدت طفلة وأصيب 3 مدنيين بينهم امرأة أمس جراء اعتداء التنظيمات الارهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقي بالقذائف الصاروخية على مدينة السويداء وقريتي الدور وحران في ريفها الغربي.

ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش ردت على نقاط ومصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة ما تسبب بتدمير تحصينات ومنصات إطلاق وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتتكبد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار والارتباك في صفوفها نتيجة تقدم وحدات من الجيش العربي السوري في إطار عملية عسكرية تهدف إلى تطهير المنطقة الجنوبية من الإرهاب.

سانا