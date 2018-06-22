التنظيمات الإرهابية تستهدف عدة قرى في السويداء بالقذائف والجيش يرد مباشرةً

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا ليل الخميس - الجمعة، قرى "حران ولبين ودويرة" بالرصاص المتفجر والأسلحة الرشاشة، حيث قامت وحدات الجيش بالرد الفوري على مرابض إطلاق النار.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف درعا "تل حديد " في السويداء بالقذائف الصاروخية، ما أدى لاشتعال النيران فيه دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.وعلى الفور، استهدفت وحدات من الجيش العاملة في ريف السويداء الغربي تحركات التنظيمات الارهابية بالقرب من المليحات الغربية والشرقية وبصر الحرير، حيث حققت إصابات مباشرة بصفوف الإرهابيين.



كما سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على خطوط إمداد تنظيم "جبهة النصرة" الارهابية في منطقة اللجاة شمال شرق درعا، في سياق عملياتها العسكرية في المنطقة الجنوبية.في حين استهدف الجيش العربي السوري مواقع التنظيمات الإرهابية شمال شرق درعا، ما ادى لتدمير آليات الإرهابيين فيها.



وأمس، استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون باعتداء مسلحي "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة السويداء.حيث سقطت 3 قذائف صاروخية في حي النهضة بمدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح ثلاثة مواطنين ووقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين واحتراق سيارتين كانتا مركونتين بالمكان.كما اعتدى مسلحو "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية أمس الأول على الأحياء السكنية في مدينة السويداء وقرى المجيمر ولبين ودويرة بريف المحافظة الغربي ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم وعدد من السيارات الخاصة المركونة في المكان.



هذا، وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات إرهابية منضوية في معظمها تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق أو إطلاق الرصاص الحي على السيارات المارة ونصب الكمائن حيث ارتقى جراء ذلك عدد من الشهداء وجرح العشرات واختطف العديد من المواطنين.