الترخيص لـ5 منشآت صناعية في اللاذقية

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية على منح تراخيص لخمس منشآت صناعية جديدة في اللاذقية.



وخلال اجتماعه اليوم، أعلن المكتب التنفيذي موافقته على منح التراخيص وصلاحيات الموقع لمنشآت صناعية متعددة منها صناعة الأدوية البشرية في مشقيتا، ومنشأة لصناعة المحارم في القطرية، ونشر الحجر والرخام في المنطقة الصناعية باللاذقية، وفرم الخشب وطحنه وصناعة المنظفات في جبلة.



كما وافق المكتب على إضبارة إصدار المخطط التنظيمي العام لمدينة الحفة، وإضبارة تنفيذ مشروعات توسيع طريق السراج البلاط.



وصدق المكتب على عقود مبرمة لاستئجار عقارات لمصلحة مديرية الزراعة وتقسيم عقارات في مشيرفة الساموك وعين البيضة التابعة لبلدة صلنفة وعقد بين بلديتي العيسوية والفلاح وترخيص افتتاح مخبر لغوي في مدينة اللاذقية.



الوطن