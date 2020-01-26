التربية تتحضر لتعيين 30 ألف عامل خلال عام

أكد وزير التربية، عماد العزب، أن الوزارة تتحضر لتعيين 30 ألف عامل جديد في خطتها خلال عام سواء موظفين من الفئة الأولى لتعيينهم بعقود سنوية أم من الوكلاء، مشيراً إلى أن الرقم كبير جداً وسابقة لم تحدث على مستوى الوزارة بالسنوات الماضية وخصوصاً أن هذا الأمر يساهم في عملية استقرار أكبر.



و كشف العزب أن عدد المتقدمين إلى مسابقة الفئة الأولى تجاوز الـ40 ألفاً، سيختار منهم نحو 15 ألف موظف لشغل العملية التدريسية والتعليمية في المدارس المنتشرة بالمحافظات، علماً أن أبواب التقديم للمسابقة تغلق نهاية الشهر بعد أن تم تمديدها أخيراً لفتح المجال لأكبر عدد من المتقدمين.



العزب أضاف: "مستمرون حتى اليوم الذي يتم فيه تغطية احتياجات الوزارة بالكامل والتي تدرس بشكل متواصل لترميم الحاجة"، مبيناً أنه سيتم رصدها قريباً جداً علماً أن المعينين بموجب المسابقات سيشغلون نواحي تدريسية باعتبار أن التربية مكتفية بالموظفين الإداريين.



الوطن