التخلص من كل السموم في جسمكم في 3 أيام بفضل وصفة مطهّرة ثورية

أصبح استهلاك الأطعمة المضرة بالصحة عادة منتظمة بالنسبة لسبعة مليارات شخص على هذه الكرة الأرضية.



شركات الصناعات الغذائية الضخمة المتعددة الجنسيات هي المسؤولة عن تسويق هذه الأطعمة التجارية التي تشكل خطراً كبيراً من ناحية تسميمها للجسم البشري.

للتخلص من هذه العادات السيئة، من الأفضل أن نأخذ المبادرة في التوجه نحو الأطعمة الطبيعية بشكل كامل، القادرة على تنظيف الجسم من سمومه وحفظه من المخاطر الناتجة عن التغذية الخاطئة.



من أجل القيام بالخطوة الأولى، نعرض عليكم وصفة مطهِّرة يجب أن تلتزموا بها مدة 3 أيام فقط :



في المرحلة الأولى، من الضروري أن نتوقف عن استهلاك منتجات الحليب لمدة 48 ساعة قبل بداية العلاج. لأن هذه المنتجات قادرة على تعطيل عملية التنظيف.



في خلال فترة التنظيف هذه، يجب خصوصاً أن لا تكون المعدة مسدودة بفائض السموم. لتتخلصوا منها، خذوا مسهلاً للمعدة في أمسية ما قبل اليوم الأول للعلاج.



هذه الخطوة الوقائية أساسية قبل أن نبدأ بالعلاج :



قبل أن تتناولوا الفطور صبيحة اليوم الأول، يجب أن تعصروا ليمونتين حامضتين حتى تحضروا الجسم لهضم الأطعمة في هذا العلاج. أضيفوا إلى فطوركم، كوباً من عصير الكريب فروت ( الليمون الهندي ).



بين الفطور والغداء، خذوا عصير الجزر لتحولوا الدم إلى القلوية بفضل الفيتامين A الذي يقدمه هذا العصير للجسم.



مع وجبة الغداء، اشربوا عصيراً غنياً بالبوتاسيوم يمكنكم أن تحضروه من فاكهة النوني. إذا لم تكن متوفرة، فعصير الجزر مع السبانخ مع الكرفس مع الطحالب سيعطيكم كفايتكم من البوتاسيوم.



قبل أن تناموا، حضروا شاياً لذيذاً من الزنجبيل والنعناع. اشربوا كوباً ونصف قبل أن تذهبوا إلى النوم. يمكنكم أيضاً أن تشربوا كوباً من عصير الكرنبري قبل أن تذهبوا إلى السرير حتى تنظفوا جيداً الرئتين والدم.



اتبعوا هذا العلاج لمدة 3 أيام وسيصبح جسمكم نظيفاً بشكل كامل.