التحالف السعودي يستهدف عدد من المحافظات اليمنية بأكثر من 25 غارة جوية

شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أمس الإثنين، غارات جوية على محافظتي الجوف ومأرب شمال اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف السعودي نفذ 17 غارة على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، واستهدفت مناطق متفرقة في مديرية خب والشعف شرقي الجوف.



ونفذ طيران “التحالف” أيضاً، 10 غارات جوية على محافظة مأرب النفطية شمال شرقي اليمن، تركزت 9 غارات منها على مديرية ماهلية جنوبي مأرب، في حين استهدفت غارة أخرى مديرية مجزر شمال غربي مأرب.



من جهة ثانية، ورداً على القصف السعودي المتواصل منذ سنوات لليمن، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير استهدف فجر اليوم مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من طائرات “صمّاد- ثلاثة”.



وغرد سريع على “تويتر”، قائلاً: “الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات”، مضيفاً: “الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار”.



ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.