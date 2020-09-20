التحالف السعودي يستهدف اليمن بأكثر من 15 غارة

شنت طائرات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أكثر من 15 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرق اليمن.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف السعودي شن 17 غارة استهدف فيها مديريات رحبة وماهلية والجوبة في محافظة مأرب، ومديرية جبل مراد الاستراتيجية جنوبي محافظة مأرب، دون الحديث عن وجود ضحايا أو إصابات.



من جهة ثانية، أعلن الدفاع المدني السعودي عن “إصابة 5 أشخاص وتضرر ثلاث مركبات، إثر سقوط صاروخ على منطقة حدودية بمحافظة الحرث في جيزان السعودية”، مع الإشارة إلى أن إطلاقه نُسب إلى جماعة “أنصار الله” اليمنية.



وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في وقت سابق، بأن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة من نوع “صماد 3″، لافتاً إلى أن “الطائرة قصفت هدفاً عسكرياً مهماً، والإصابات كانت دقيقة”، مع الإشارة إلى أن الاستهدافات اليمنية تأتي رداً على التصعيد السعودي المتواصل واستمرار العدوان والحصار على اليمن.



وكانت وزارة الصحة اليمنية أعلنت قبل أيام عن “استشهاد 4 مدنيين وجرح 4 آخرين جراء غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب”.



ويعيش اليمن أوضاعاً سيئة، إذ أن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية وتقوده السـعودية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.