التجاري السوري يعيين عدد من الناجحين في مسابقة المالية

أعلن المصرف التجاري السوري أسماء المقبولين للتعيين لديه، من الناجحين في مسابقة وزارة المالية المعلن عنها، لتعيين عدد من الموظفين من حملة شهادتي الحقوق والاقتصاد.



و بلغ عدد المقبولين للتعيين لدى التجاري السوري من حملة الإجازة في الحقوق 10 أشخاص من حملة الإجازة في الاقتصاد 5.



ودعا المصرف المقبولين للتعيين لديه إلى استكمال أوراقهم الثبوتية، دون تحديد المدة اللازمة لذلك.



وكانت وزارة المالية أعلنت في حزيران الفائت أسماء المقبولين للتعيين في الإدارة المركزية بالوزارة وعدد من مديرياتها من الناجحين في المسابقة المعلن عنها في أيار من العام الماضي.



يذكر أن وزارة المالية، كانت أعلنت في أيار من عام 2018، عن مسابقة لتعيين 172 عاملاً من الفئة الأولى من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد أو ما يعادلها في الإدارة المركزية ومديرياتها بالمحافظات.



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