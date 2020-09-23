التجارة الداخلية تضبط 6 محطات وقود تحتكر المازوت في ريف دمشق

نشرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنها “ضبطت ٦ محطات ومراكز محروقات تحتكر وتبيع بسعر زائد بريف دمشق بتاريخ 22 أيلول الجاري.



وقالت الوزارة إن “دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نظمت ستة ضبوط تموينية بحق محطات و مراكز المحروقات في مناطق دير عطية والتل والنبك ومعربا وعدرا لارتكابها عدة مخالفات”.



وشملت المخالفات على “احتكار مادة المازوت، والبيع بسعر زائد، وعدم وجود سيخ قياس نظامي، وعدم وجود لوحة بيانات للمحطة”.



وبينت أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق المحطات “.



الجدير بالذكر أن عدد من المحافظات السورية تعيش حالة ازدحامات خانقة، وطوابير طويلة حول محطات المحروقات، منذ أسابيع، في ظل ازدهار السوق السوداء.