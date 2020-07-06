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البيضة بـ100 ليرة و كيلو الفروج بـ 2300 و الشاورما بـ 10000 ليرة

شهدت أسعار البيض والفروج في مدينة دمشق وفي بقية المحافظات ارتفاعاً غير مسبوق لدرجة لم يعد يستطيع الكثير من المواطنين استهلاكها والكل يبرر هذا الارتفاع نتيجة زيادة نفقات التدفئة والأدوية ومستلزمات تربية الدواجن بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الصوص وعزوف المربين عن العمل نتيجة خسارتهم وبالتالي انخفض عرض المادة في السوق وزاد الطلب عليها ما ساهم بارتفاع سعر المادة .


و  وصل سعر صحن البيض إلى أكثر من 2500ليرة ، في حين تجاوز سعر البيضة بالمفرق الـ100ليرة وارتفعت أسعار أجزاء الفروج أيضاً إلى أكثر من 100% والشرحات كانت تباع بـ2000 ليرة لتصل اليوم الى 4000 ليرة والسودة كانت تباع بـ1200ليرة واليوم تباع بـ3000ليرة وتراوح سعر الفروج البروستد بين 6000ليرة و8000ليرة بحسب المنطقة والمحل الذي يباع فيه ، كما وصل سعر كيلو الشاورما إلى 10000آلاف ليرة والسندويشة الصغيرة بسعر 800 ليرة في عدد كبير من المحلات في ظل تسعيرة مختلفة تتبع لمزاجية كل محل على حدة في ظل غياب الرقابة.

و أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بسام شاكر أن هناك نشرة أسعار تصدر عن المديرية في كل يوم فيما يخص أسعار الفروج والبيض وتتم الرقابة على الأسواق للتأكد من مدى التزام المحال بالنشرة الصادرة عنا وقد تم تنظيم 15ألف ضبط خلال الأسبوع الفائت في أسواق ريف دمشق تعود لعدم الالتزام بالتسعيرة وبالنشرة وتقاضي أسعار زائدة وحيازة بعض المحال لـ «نتر» الفروج الذي يستخدم في صناعة الكباب ،مضيفاً أن أي شكوى ترد إلى المديرية تتم متابعتها بشكل فوري وهناك تشديد للرقابة يومياً .

 


 
المصدر: تشرين