الاصطياف يؤثر على الجينات الوراثية

كشفت دراسة حديثة أن العطلات الصيفية تؤثر على صحة الفرد بشكل عام وجيناته الوراثية بشكل خاص، ومن الممكن أيضا أن تؤدي إلى أمراض خطيرة مثل السرطان.

وبحسب دراسة نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “البشرة تصاب باستمرار بواسطة ضوء الأشعة فوق البنفسجية عالية الطاقة، التي تعيث فسادا على الحمض النووي الخاص بك، خلال العطلات الصيفية”.

وأكدت الدراسة أن “مسألة الأشعة فوق البنفسجية لا ينبغي أن تؤخذ بخفة، حيث إن شخص من كل خمسة أمريكيين يتطور سرطان الجلد في حياتهم، أكثر من أي سرطان آخر بسبب ذلك”.



وذكرت الدراسة أن “حمامات الشمس والتواجد عل الشاطئ يسبب حزمة من الضرر بسبب الأشعة فوق البنفسجية مما قد يزيد احتمال الإصابة بسرطان الجلد”.