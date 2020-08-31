الاحتلال الإسرائيلي يفتعل حريقاً في ريف القنيطرة ويتسبب بانفجار لغم

انفجر لغم أرضي في ريف القنيطرة بعد وصول الحرائق التي افتعلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة.



وأكدت وكالة “سانا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افتعلت فجر اليوم الاثنين حريقاً على الشريط الشائك شرق بلدة مجدل شمس المحتلة في ريف القنيطرة الشمالي ما أدى إلى انفجار لغم أرضي.



وأضافت “سانا” أن الحريق الذي افتعله جنود الاحتلال الإسرائيلي امتد إلى شرق الشريط الشائك بالأراضي المحررة مقابل بلدة مجدل شمس وطال أراض زراعية ورعوية في ريف القنيطرة الشمالي أدى إلى انفجار لغم أرضي.



وأشارت إلى أنه فور نشوب الحريق توجه عناصر إطفاء القنيطرة والحراج إلى المنطقة لإطفاء النيران ومنعها من التمدد إلى الأراضي والأحراج المحيطة في المنطقة.



وسبق أن افتعل الكيان الإسرائيلي حرائق بأراض زراعية ورعوية في الجولان السوري المحتل، ففي 5 حزيران الفائت افتعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حريقاً في أراض زراعية تقع غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي المحرر امتدت نيرانه إلى أراضي القرية.