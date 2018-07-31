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الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالسجن خمسة أشهر على شاعرة فلسطينية

حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور بالسجن لمدة خمسة أشهر.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الحكم على طاطور وهي من قرية الرينة قرب مدينة الناصرة جاء بعد كتابتها قصيدة بعنوان “قاوم يا شعبي قاوم” تدين جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وتؤكد ضرورة استمرار المقاومة في مواجهة هذه الجرائم ونشرها القصيدة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت سلطات الاحتلال اقتحمت منزل طاطور في شهر تشرين الأول من العام 2015 لتقضي أكثر من عامين وثمانية أشهر بين السجن والإقامة الجبرية في منزلها.

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