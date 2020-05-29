الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي
قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مواد في قانون تنظيم الجامعات
الخارجية تتهم دول الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في سفك دم السوريين
الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة
افتتاح المساجد لكافة صلوات الجماعة إضافة لصلاة الجمعة
تسيير قافلة مدنية على طريق “M4” بريف الحسكة بحماية روسية
اجراءات لبنانية جديدة على الحدود مع سورية
هآرتس تكشف عن الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران التي هزت الشرق الأوسط
زندقة كوفيد 19: معجزة اللقاح
الجيش يعترض رتلا للقوات الأمريكية في الحسكة

الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات التي يفرضها على سوريا منذ العام 2011، لعام إضافي جديد.

ووفق بيان صادر عن المجلس الوزاري، اليوم، لم يعدّل الاتحاد أياً من العقوبات التي تطاول مسؤولين سياسيين وعسكريين كباراً في الحكومة السورية، ورجال أعمال، وهو «لا يزال مصمّماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري».

وذكر البيان، وفق ما نقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية، أن الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات، بعد أن أوقفوا أنشطتهم «الخاضعة للمحاسبة»، كما تمّ شطب شخصين توفّيا، من دون تحديد هوية هؤلاء.

ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً، وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ«دعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء». كما فرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في سوريا.

ويشير البيان إلى أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين.