الإنستغرام يطلق خاصية جديدة

أصدر مطورو إنستجرام رسمياً ملصق الأسئلة الجديد الخاص بالقصة لجميع المستخدمين ، حيث كان التحديث متاح لبعض المستخدمين بشكل تجريبي خلال الأسبوع الماضي، لكن الشركة قررت طرحه للجميع الآن.

وبالتحديث الجديد فإن المستخدم سيكون قادراً على استخدام الملصق في قصته لطرح سؤال ما، ومن ثم سيكون المتابعين قادرين الرد على السؤال بشكل سهل، وهو ما يزيد من التفاعل بين الأصدقاء على التطبيق.

كما سيكون المستخدم باستطاعته نشر الإجابة عن سؤاله من المستخدمين الأخرين على القصة، لكن المميز في هذا الأمر أنه لن يتم عرض اسم المستخدم الذي أجاب على السؤال في القصة وهو ما يرفع الخصوصية أكثر لدى المستخدمين.



ويعتبر هذا التحديث بمثابة طريقة أسهل للمستخدمين لطرح الأسئلة، خاصة مع انتشار تطبيقات مثل صراحة وAsk ونشر المستخدمين للأسئلة على قصتهم.