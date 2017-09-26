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الأمن الروسي يلقي القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش”

ألقت قوات الامن الروسية القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمدينة إيركوتسك الروسية.الأمن الروسي يلقي القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش”

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك قولها اليوم إن “عناصر وزارة الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفدرالي والحرس الوطني الروسي نفذوا عملية بحث وتحر في أيركوتسك تم نتيجتها القاء القبض على احد عناصر تنظيم داعش الإرهابي المطلوبين للإنتربول”.

وكانت أجهزة الأمن الروسية القت الشهر الماضي القبض على سبعة أشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى خططوا لعمل إرهابي تمثل بحرف قطار سريع لتنقل الركاب بين موسكو وبطرسبورغ عن سكته باتجاه قطار آخر يسير في الاتجاه المعاكس.

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