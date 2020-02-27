الأمن الجنائي يلقي القبض على أخطر عصابة جرائم قتل على طريق درعا

وقعت خلال الفترة من 17/1/2019 ولغاية 23/1/2020 سبعة جرائم قتل على طريق درعا – دمشق راح ضحيتها سبعة أشخاص حيث تم العثور عليهم مقتولين شنقاً من قبل مجرمين مجهولين ولم تتوفر أية معلومات حول هويتهم.



تولت إدارة الأمن الجنائي التحقيق بهذه الجرائم ومن خلال التحري وجمع الأدلة ومقاطعة المعلومات وتحليل أسلوب ارتكاب الجرائم توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين وتبين أنهما يدعيان ( ن . خ ) و ( ف . س ) ومن خلال المتابعة تمكنت دوريات إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على المدعو ( ن . خ ) في ريف دمشق، وكان يستقل سيارة نوع كيا سبورتاج وضبط بحوزته مسدس حربي وتم اقتياده إلى مركز الإدارة وكذلك تمكنت من إلقاء القبض على شريكه المدعو ( ف . س ) عند إحدى مداخل دمشق بالتعاون مع أحد الحواجز التابعة للجهات المعنية.



وبتحري منزلهما عثر بداخلهما على بندقية حربية ومسدس خلبي وعلى معظم الأدوات والأشياء المسلوبة من المغدورين ، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بالأدلة القاطعة اعترفا بإقدامها على ارتكاب سبع جرائم قتل بدافع السلب على طريق درعا– دمشق بعد حوالي 5 – 10 كلم من معبر نصيب وإحدى الجرائم بالقرب من منطقة الكسوة ، وكانا يستهدفان المغتربين العائدين إلى سورية من معبر نصيب على متن سياراتهم التي تحمل لوحات غير سورية ، فقد كانا يقومان بانتحال صفة دورية أمنية والسير خلف السيارة التي يستقلها الشخص ( الضحية ) حيث يوقفانه ويقومان بخطفه مع السيارة وقتله خنقا وسلب ما بحوزته من أموال وسرقة محتويات سيارته ورمي الجثة على الطريق وترك سيارته بعيداً عن الجثة وهذه الجرائم هي :



حادثة قتل وسلب المدعو مشهور بكر بتاريخ 17/1/2019



حادثة قتل وسلب المدعو ممتاز عرنوس بتاريخ 4/7/2019



حادثة قتل وسلب المدعو عبد الله خطاب بتاريخ 7/8/2019

حادثة قتل وسلب المدعو أسعد العبد الله بتاريخ 19/9/2019



حادثة قتل وسلب المدعو اسكندر شامخ بتاريخ 21/11/2019

حادثة قتل وسلب المدعو عامر جباوي بتاريخ 18/12/2019



حادثة قتل وسلب المدعو معتز مريري بتاريخ 23/1/2020

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء مع المصادرات لينالا جزائهما العادل.