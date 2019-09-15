الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019.



جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على "تويتر".



وأوضحت أن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على عدد من المحافظات والعاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.



وأدى القتال المشتعل باليمن إلى مقتل حوالي 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في الصيف الماضي.