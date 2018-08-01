الأمم المتحدة تخفّض رواتب موظفيها في سورية .. لم يعد هنالك خطر

كشفت مصادر مطلعة أن الأمم المتحدة أبلغت بعثاتها العاملة في سورية بأنها ستخفّض رواتب الموظفين الدوليين والمحليين العاملين ضمن بعثات المنظمة داخل الأراضي السورية وأن هذا القرار جاء بسبب الانخفاض الكبير في درجة المخاطر على الحياة في سورية. وقالت المصادر ذاتها أن درجة تقييم سورية كبلد خطير تراجعت كثيراً في تصنيفات الأمم المتحدة وذلك بعد أن استقرت الأوضاع الأمنية والعسكرية في أغلب المحافظات السورية وسيطر الجيش السوري على أغلب المدن التي كانت تحت سيطرة المسلحين وبالتالي فإن الخطر على حياة الموظفين الأممين تراجع بنسبة كبيرة وانعدم في بعض المدن حيث استتب الأمن في أحد عشرة محافظة سورية وأكثر ولم يعد من الضروري إعطاء علاوات مالية كانت تضاف إلى رواتب العاملين في بعثات الأمم المتحدة، كما سيتم تخفيض إجراءات الحماية المتعلقة بهؤلاء العاملين. ولفتت المصادر أنه لن لم يعد فندق الفورسيزنز هو المكان الوحيد لإقامة بعثات الأمم المتحدة في سورية وأنه سيكون بوسع هذه البعثات الإقامة في فنادق أخرى من العاصمة دمشق لأن جميعها صارت آمنة وفق تقييم الأمم المتحدة. وربما يتم تخفيض رواتب الموظفين الدوليين بحدود 2000$ شهرياً وبحدود 500$ للموظفين المحليين.

كامل صقر: القدس العربي