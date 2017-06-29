الخارجية السورية: الإدعاءات الأميركية تبرير لعدوان جديد بذرائع واهية
مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي
واشنطن مستمرة في مزاعمها: «برنامج الأسد» الكيميائي يتخطى الشعيرات
عين أنقرة على عفرين: «قسد» تنتظر «النجدة» من دمشق وموسكو
العراق: استعادة الموصل: معارك الأيام الأخيرة
استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب
منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية
الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي
سوريا حاولت منع مشاركة إسرائيل في مؤتمر الدول الإفريقية
اشتباكات عنيفة مع إرهابيي “داعش” على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور
واشنطن نحو إعادة ترسيم الخطوط الحمر: سيناريو ضربة «الشعيرات 2»
الرئيس الأسد يتفقد عددا من حاملات الجنود والطائرات الروسية في قاعدة حميميم
مناطق «منع تصادم» في وادي الفرات؟
طيران “التحالف الأمريكي” 42 مدنيا في مدينة الميادين بريف دير الزور
حذر في تل أبيب من «عدوانية» الرد السوري

الأمريكان والفصائل الكردية يتوازعون حصص إعمار الرقة قبل تحريرها

زار مبعوث الرئيس الأميركي إلى «التحالف الدولي» بريت ماكغورك، أمس، بلدة عين عيسى، في ريف الرقة الشمالي، للمرة الثالثة منذ سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية» عليها.

وبينما بقيت الزيارتان السابقتان خارج التداول الإعلامي، فإن زيارة أمس تمت تغطيتها على أنها لقاء جمعه إلى «مجلس الرقة المدني» الذي تم إنشاؤه بالتنسيق بين قوات «التحالف» و«قسد»، على غرار ما حدث في منبج، في محاولة لطمأنة أطراف محلية وإقليمية إلى مستقبل المدينة، بعد دخول «قسد» ذات الغالبية الكردية إليها بدعم من «التحالف».
ونقلت وسائل إعلام كردية عن نائب الرئاسة المشتركة لـ«مجلس الرقة المدني»، عبدالله العريان، قوله إن «مواضيع مهمة تمت مناقشتها في الاجتماع»، بينما أوضح عضو «المجلس»، عمر علوش، أن ماكغورك ومسؤولين آخرين في «التحالف»، ومن بينهم نائب القائد العسكري لقوات «التحالف» روبرت جونز، تعهدوا «بتقديم مساعدات في مجال إعادة إعمار البنية الأساسية (لمدينة الرقة)، لكن لم يبحث حجم الأموال المتاحة». وأضاف أنهم «قرروا تقديم الدعم في البداية في إزالة الألغام ورفع الأنقاض وصيانة المدارس، ثم محطات الكهرباء والمياه».

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.