الأعلاف تسوق أكثر من 143 ألف طن شعير

أكد المهندس مصعب العوض مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف تهيئة كل الظروف المساعدة على تسويق كامل محصول الشعير هذا العام من خلال تخصيص السيولة المالية الكافية وتجهيز مراكز الاستلام بمستلزمات التسويق من أكياس الخيش ومن الكوادر البشرية.



وبين العوض وجود ازدحام على مراكز الاستلام من قبل المزارعين حيث بلغت الكميات المسوقة من الشعير في كل المحافظات 143503 أطنان والعملية مستمرة بوتيرة عالية لاستلام كميات أكبر.



من جهته أكد المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن مؤسسة إكثار البذار سوقت أكثر من 6231 طنا من الحقول الإكثارية لمحصول الشعير لزوم البذار للموسم القادم من محافظات حماة وحمص ودرعا وحلب فيما بلغت الكميات الإجمالية المسوقة من الشعير لغاية الـ 18 من الشهر الجاري أكثر من 149 ألف طن منها 143 ألفا و500 طن لصالح مؤسسة الأعلاف جاءت الحسكة أولا بـ 82594 طنا ثم حلب 30500 طن فحماة بنحو 15 ألف طن فدرعا بـ 6500 طن تلتها حمص 4600 طن فريف دمشق بحوالي 3000 طن.