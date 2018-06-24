الأطباء العسكريون الروس يغادرون سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة الأخصائيين العسكريين التابعين للقسم الطبي في وحدة الخاصة للمظليين، بعد أن خدموا 3 أشهر في سوريا.

وذكرت قناة “أن تي في” الروسية، أن الأطباء في الوحدة الخاصة، قدموا خدمات علاجية للمدنيين السوريين إضافة إلى القيام بواجباتهم في مرافقة القوات الروسية الموجودة هناك.

وقدم الاختصاصيون الروس، العلاج لأكثر من ألفي شخص من بينهم أكثر من 300 طفل، وأجروا أكثر من 130 عملية جراحية.وتعتزم الحكومة الروسية ووزارة الدفاع تكريم الأطباء على الجهود التي بذلوها أثناء أدائهم الواجب.

وفي سياق منفصل، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 11 طائرة عادت إلى قواعد تمركزها الدائمة في روسيا.وأشارت الوزارة أن الطائرات الحربية الروسية، عادت محلقة، فيما جرى شحن المروحيات بالناقلات التابعة للجيش الروسي.

وأكد بيان الدفاع الروسية، أن العاملين في القسم الفني، والملحقين بمركز المصالحة في حميميم عادوا أيضا إلى الوطن.



المصدر: RT + وكالات