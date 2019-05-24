الأرصاد تحذر مما سيحدث نتيجة الأجواء الحارة

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من زيادة احتمال نشوب حرائق نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستوى الرطوبة خاصة مع اقتراب مواسم الحصاد وامتداد الغطاء النباتي بشكل كبير هذا العام.



وأوضحت المديرية في بيان لها أن تأثر البلاد بمرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة تبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة يزيد من احتمال الحرائق حيث تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصل إلى عتبة الأربعين في بعض المناطق الداخلية خاصة المنطقة الجنوبية والوسطى وتتجاوز الأربعين في المنطقة الشرقية والبادية.



وكانت المديرية حذرت أمس من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة والظهيرة من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ولا سيما الأطفال والمسنين ناصحة بالإكثار من شرب السوائل قدر الإمكان خلال ساعات الإفطار والانتباه أثناء استعمال المواد القابلة للاشتعال وعدم إشعال النيران في الغابات والأحراج.