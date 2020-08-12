اكتشاف ملابسات جريمة قتل غامضة في حمص

عُثر على جثة شخص مرمية بإحدى الأراضي الزراعية في قرية (الروضة) التابعة لناحية الرقامة في محافظة حمص، تبين أن الجثة تعود للمغدور ( ح . ن ) مواليد 1974م، ولا يوجد ما يشير إلى الفاعل.



ومن خلال التحري وجمع الأدلة وبالتعاون بين فرعي الأمن الجنائي والأمن السياسي في حمص تم كشف ملابسات هذه الجريمة، حيث أكدت المعلومات وجود علاقة بين زوجة المغدور وشخص يدعى (أحمد )، فتم إلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على التخطيط لقتل المغدور بسبب اكتشافه للعلاقة بينهما، حيث قامت المقبوض عليها بوضع مادة سامة لزوجها بعد تخديره بحبوب دوائية احضرها لها المقبوض عليه، وأثناء نومه اتصلت بالمقبوض عليه وأعلمته أن زوجها نائم ومخدر، وأنها وضعت مسدسه الحربي في المطبخ ، فحضر إلى منزلها وقام بأخذ المسدس وأحضر وسادة ووضعها على وجه المغدور حتى اختنق وفارق الحياة، ثم قام بنقل جثته إلى الأراضي الزراعية وألقاها من مكان بعيد وقام بتغطيتها بالأعشاب وأخفى المسدس في كومة من الحجارة، وعندما عاد إلى منزل المقبوض عليها أعطته مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية .



وبدلالة المقبوض عليه عثر على مسدس المغدور وتم التحرز عليه، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.



وزارة الداخلية



