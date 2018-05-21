القيادة العامة للجيش تعلن تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل من الإرهاب
مادورو رئيساً لفنزويلا لولاية ثانية: أمد يدي إلى قادة المعارضة للحوار
طهران: على الذين دخلوا سورية دون دعوة من حكومتها الشرعية ودنسوا ترابها الرحيل
وحدات من الجيش العربي السوري تعلن فرض سيطرتها على منطقة الحجر الأسود
الجيش يعثر على أسلحة غربية وأجهزة اتصالات وآليات مسروقة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم
حلفاء واشنطن يطبقون «قانوناً خليجياً» في الرقة
«داعش»... تقهقرٌ في اليرموك وشرق الفرات
«حسم قريب» في مخيم اليرموك
رسالة سورية للغرب: سنهزم مشاريعكم !
مصادر رئاسية سورية تكشف للميادين ما نسب لبوتين حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا
أنباء متضاربة عن استسلام الإرهابيين في جنوب العاصمة
الفوضى مستمرة في إدلب.. و«حميميم»: تجمع الإرهابيين إيجابي لتطهيرهم
مصدر عسكري: لا يوجد أي اتفاق مع تنظيم “داعش” الإرهابي في الحجر الأسود
مجد وعلي.. ضحايا جريمة قتل مروعة
قوى الأمن الداخلي تدخل منطقة الحولة وترفع العلم السوري فوق المباني الحكومية

اكتشاف سبب بسيط للسرطان يمكن حجبه

اكتشف علماء من جامعة كايس ويسترن الأمريكية سلسلة حمض نووي طويلة غير اعتيادية، تساعد في تكاثر غير منضبط للخلايا السرطانية.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن هذه الجزيئات التي تحتوي كقاعدة على 20 نيكليوتيد، لا تحمل المعلومات عن تسلسل الأحماض الأمينية للبروتينات وتسمى الحمض النووي الريبي غير المشفر (lncRNA)، الذي كما هو معروف يساهم في تنظيم عمليات مثل التعبير الجيني وتكاثر الخلايا والتمايز الخلوي.

وقارن علماء الأحياء ملامح التعبير الجيني المكونة للحمض النووي الريبي في خلايا القولون السليمة والخبيثة، واتضح لهم وجود أكثر من 200 سلسلة طويلة غير مشفرة (lncRNA) في الأنسجة المصابة بكميات غير اعتيادية، حيث تم اكتشاف زيادة في جزيئات lincDUSP في 91% من عينات الأنسجة المصابة التي تمت دراستها.

كما أجرى العلماء تعديلا في جينات الخلايا الخبيثة ومنعوا إنتاج lincDUSP، بعدها بدأت الخلايا تتكاثر بسرعة طبيعية. يمكن توضيح هذا بأنه في الأنسجة المصابة، تغيرت آلية موت الخلايا، ولكن انخفاض مستوى (lncRNA) يساعد في استعادتها، لتعود إلى الخضوع لآلية موت الخلايا بمجرد تلف الحمض النووي.

يعتقد العلماء أنه قد يكون للجزيئات الصغيرة في الحمض النووي الريبي (lncRNA) تأثير مماثل.

 


 المصدر: لينتا. رو

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.