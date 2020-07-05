افتتاح معمل لتصنيع الورق بطاقة ١٥٠ طناً يومياً

افتتح وزير الصناعة معن جذبة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب معمل "الشركة الآسيوية للصناعات الورقية"، وهو أحد مصانع إعادة تصنيع وتدوير الورق وبطاقة إنتاجية ١٥٠ طناً يومياً ، ما يغني عن استيراد المادة الحيوية ويؤمن حاجة السوق المحلية فيها.



واجتمع جذبة مع محافظ حلب حسين دياب بمجلس إدارة المدينة الصناعية، وشدد على أهمية المزايا والمحفزات الاستثمارية، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للنهوض بالمدن الصناعية وعودة الصناعيين لتأهيل منشآتهم وإعادتها للإنتاج.



من جهته، بيّن رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن الغرفة أجرت سبراً لطلبات الصناعيين وأرسلته للجهات الحكومية المعنية لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها، وأوضح بأن الحكومة قدمت الكثير من التسهيلات والاستجابة لمطالب الصناعيين للنهوض بالواقع الصناعي بحلب، وطالب بإصدار عدد من التشريعات اللازمة لمواكبة المتطلبات الجديدة والظروف الراهنة.







الاقتصادي السوري