افتتاح تخصصات جديدة للدراسات العليا في جامعة طرطوس

وافق مجلس جامعة طرطوس على إحداث درجة الماجستير في الإرشاد النفسي في قسم الإرشاد النفسي اعتباراً من العام الدراسي 2020-2021، وإحداث وافتتاح درجة الدكتوراه في قسم هندسة تكنولوجيا الاتصالات في كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



هذا وحصلت كلية الطب البشري بجامعة طرطوس على المركز الأول في الامتحان الوطني الموحد على مستوى الجامعات السورية.



وبين رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي أنه تمت الموافقة على قرار مجلس الجامعة المتضمن اقتراح إحداث وافتتاح درجة دكتوراه بقسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد وقرار إحداث وافتتاح درجة دكتوراه بقسم المحاسبة.



في السياق، وافق المجلس على إعفاء الطلاب العشرة الأوائل بكلية الهندسة المعمارية، ممن كان نوع قبوله موازي بنتيجة امتحانات الدورة الفصلية الثالثة للعام 2018/2019، من رسوم الخدمات الجامعية للعام الدراسي 2019/2020، والموافقة على منح شهادة الباسل لتفوق الطلاب الثلاثة الأوائل في كل من السنوات الانتقالية (الأولى - الثانية - الثالثة) ممن حصلوا على معدل درجات نجاح 70% فما فوق في كلية الهندسة المعمارية بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019/2020، إضافة إلى الموافقة على منح جائزة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي لكل من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية ممن حصلوا على معدل عام 70% فما فوق في كلية الاقتصاد بجامعة طرطوس بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2019/2020.



ووافق المجلس على إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية للعام الدراسي 2018/2019 في برنامج التعليم المفتوح/إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - المحاسبة/ من رسم الخدمات الجامعية (رسم المقرر) في العام الدراسي 2019/2020.



الوطن