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اغتيال القيادي السابق في "جيش المعتز بالله" بريف درعا

قالت مصادر اعلامية "معارضة" إن القيادي السابق في "جيش المعتز بالله"، زاهر الخليل قُتل على يد مجهولين في مدينة طفس بريف درعا جنوب سوريا.


وأضافت المصادر أن حادثة اغتيال الخليل تمت أمام محله التجاري في طفس، إذ أقدم مجهولون على إطلاق النار عليه، ثم لاذوا بالفرار بدراجة نارية.


وتأتي حادثة اغتيال الخليل بعد يومين من مقتل مختار بلدة المليحة الشرقية في ريف درعا غالب حسين الزعبي، وذلك بعد إطلاق النار عليه أمام منزله من قبل مجهولين، مساء يوم الأربعاء الماضي